Şişli'de yolun ortasında taksiye alınan yolcu ve sürücü kursu eğitmeni arasında tartışma yaşandı. Eğitmen tartıştığı yolcuyu taksiye bindirmeye çalıştı.

Şişli'nin Duatepe Mahallesi'nde taksi şoförünün yolun ortasında duraklayarak kadın bir yolcu alması sonucunda, sürücü kursu eğitmeni Furkan A., taksi şoförü ve yolcu arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olaya yolcunun dahil olmasıyla alevlenen tartışma arbedeye döndü.

İstanbul'da taksi yolcusu ve eğitmen arasında arbede yaşandı VİDEO

"KADINLA BİR PROBLEMİM YOKTU"

Furkan A, yaşadığı anları anlattı: "Benim kadınla ilgili hiçbir problemim yoktu. Benim sorunum taksiciyleydi. Yolun ortasında durup müşteri aldı. Tam şu noktada yolun ortasında duruyor. O da sağa dönecekti bende sağa dönecektim. Yolun ortasında durdu. Bende yanına gelerek açıktan alarak yanından gitmeye çalıştım acelem vardı çünkü. Biraz sağa yaklaşmış olsaydı, dörtlüsünü yakıp durmuş olsaydı kimseyi engellemiyordu. Ben yanında geçerken hareket etti, ani fren yapıp durdu ve kornaya bastı. Bende arabadan aşağıya indim, güzel bir üslupla dedim ki, 'Yolcu yolun ortasında alınmaz, sağa çekersiniz dörtlünüzü yakarsınız, niyetinizi belli edersiniz' dedim"

"KADIN, BACAĞIMI TEKMELEYİP TÜKÜRDÜ"

O sırada zaten kadın üzerime doğru gelmeye başladı. Arabaya bir şeyler atmaya başladı. Ben arabaya bindim, yanıma geldi, 'sen benim kim olduğumu biliyor musun? Seni şöyle yaptıracağım, böyle yaptıracağım' gibi küfürler etmeye başladı. Üslubu gerçekten bozuktu. Ben arabaya bindim, gideceğim. Sağ kapıyı açtı, bacağıma tekme attı aracın içerisindeyken, tükürdü. Bana hakaretler etti. Camı kapatınca elindeki telefonla cama vurmaya başladı. Ben taksiye doğru geldim. Kadını taksiye bindirmenin peşindeyim. Bindireyim de olay daha büyümesin derdindeyim. O sırada bana tekme falan atmaya başladı"

"DARP YOK, GİDİP RAPOR ALSIN"

Videoları gören insanların bazıları darp ettin diyor, bazıları darp yok diyor. Kadını ittirdim doğru, arabaya doğru ittirdim arabaya bindirmek amacıyla. Ama herhangi bir darp yada şiddet yok. Eğer vücudunda her hangi bir çizik darp varsa gitsin rapor alsın. Ben sadece yoluma gidecektim zaten geç kalmıştım. Geldi arabama bir şeyler fırlattı. Ben kadını taksiye bindirmeye çalıştım. O sırada arkadaşlar görüntü çekmiş. Kadına da en ufak bir şiddetim olmadı. Sadece kendimi savundum ve aracın içine bindirmeye çalıştım. Herhangi bir darp söz konusu değildir. Şiddet olayı kesinlikle olmadı. Benim amacım kadını arabaya bindirmekti. Görüntülerin tamamı seyredilmediği için yanlış anlaşılma söz konuşu olabilir. Kesinlikle böyle bir durum olmadı" ifadelerini kullandı.





