Vatandaşlar türlü bahaneler ile taksilere alınmadıklarını belirtirken, turistler gidecekleri yere pazarlık yapmadan binemez oldu. Taksiciler, bu sorunun kaynağının İstanbul trafiği olduğunu söyledi.

İstanbul’da yaşanan taksi sorunu gün geçtikçe büyüyor.

Vatandaşların taksilere ‘yolumun üstü değil, değişim saati, yemeğe gidiyorum, karşının taksisiyiz’ gibi nedenlerle alınmaması şikayetleri artırdı.

Yabancı turistler ise pazarlık yapmadan taksilere binemediklerini belirterek yaşanan durumdan şikayet etti.

Ortaya çıkan bu durumdan şikayetçi olan taksiciler ise kaosun, plaka sahiplerinin önüne gelene araç vermesinden kaynaklandığını ifade etti.

TURİSTLERDEN 120 LİRA İSTENDİ

Taksim’de, iki çocuk turist bir ailenin alışveriş merkezine gidebilmek için yaptığı taksi pazarlığı kameralara yansıdı.

Elindeki parayı göstererek pazarlık yapan çift, birçok taksiciyle konuşmak zorunda kaldı.

Taksiye uzun süre binemeyen çift, taksicilerin gidecekleri yer için 120 lira istediklerini ifade etti.

Fakat otel çalışanlarının, kendilerini en fazla 60 lira vermeleri konusunda uyardıklarını belirtti.

“PARA ÜSTÜ VERMİYOR”

Mecidiyeköy'de yaşayan Oya Dereci, taksi konusunda yaşadığı sıkıntıyı şu ifadelerle anlattı:

“Oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Taksi şoförleri almıyorlar, gideceğin yönü soruyorlar. Biniyorsun taksiye mesela 17 lira tutuyor, 20 lira veriyorsun adam sana para üstü vermiyor gibi şeyler çok yaşanıyor son dönemlerde.

İstanbul’da taksiler kısa mesafe almıyor, turistlerden fazla ücret alınıyor VİDEO



“ZOR DURUMDA KALSAM BİLE BİNMİYORUM”

Olabildiğince toplu taşımayı daha çok tercih ediyoruz. Zor durumda kalsam bile binmiyorum diyebilirim. Bir keresinde de taksi, havalimanına gideceğimi zannederek durdu. Havalimanına gitmeyeceğimi öğrenince gideceği mesafe de 15 dakikalık bir mesafeydi, beni almadı. Almıyoruz dedi. Taksilere binmiyorum. Çok net.”





“KISA MESAFEYİ ALMAK İSTEMİYORLAR"

Fikret Aslan isimli bir vatandaş ise taksilerin daha çok turistleri tercih ettiğini belirterek, "Onlar varken onları seçiyorlardı. Bizi almıyorlardı. Biraz daha fazla para almak için. Kısa mesafeyi almak istemiyorlar. Mesela ben şuradan Osmanbey'e gitmek istiyorum, almıyorlar, havalimanına götürmek istiyorlar. Ben de şimdi Osmanbey yerine havalimanına gitmek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÇOĞU ZAMAN SORUYOR, YOLCULUĞUN NEREYE DİYOR”

'Yolumun üstü değil' gibi bahanelerle taksiye alınmadığını belirten Aygün Nuriyeva, “Genelde uygulama üzerinden sipariş ediyorum, çoğu zaman soruyor, nereye yolculuğun diyor. Sonra iptal ediyor. Hiç memnun değilim taksilerden.” sözlerini kaydetti.

“YAĞMURDA HİÇ ALMIYORLAR”

Leman Arkun isimli bir vatnadaş ise, “Çok şikayet ettim ama çok cüzi bir parayla ceza kesildiği için hiçbir işe yaramıyor. Yakın mesafe hiç almıyorlar. Yağmurda hiç almıyorlar. Beşiktaş'tan Balmumcu'ya gelmek istiyorum, mümkün değil almıyorlar. Karşının taksisiyiz, buradan yolcu oraya kadar gidemeyiz diyorlar.” dedi.

“ŞOFÖRÜN 600 LİRA TOPLAMASI LAZIM”

Kağıthane'de bir taksi durağında çalışan taksi şoförlerinden Hurşit Yavuz, taksilerin müşteri almama sebeplerinin trafik yoğunluğu veya değişim saati olabileceğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Onun dışında karşıya da Beylikdüzü'ne de gidiyoruz. Ama trafik bizi bitiren konu o. Şikayetimiz trafik bizim de. Gerçekten meşakkatli bir iş. Günlük bu arabanın, en aşağı bir şoförün 600 lira toplaması lazım ki, adam cebine en kötü bir 100-150 lira para koyabilsin."

“BİR TAKSİCİ 450 LİRA BORÇLA İŞE ÇIKIYOR”

22 senelik taksi şoförü Mustafa Akça da İstanbul'un trafik sorunundan kurtulmadığı sürece bu sorunların sürekli yaşanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Durak arabası olduğumuzdan dolayı biz, 10 liralık 15 liralık müşteri dahi bile olsa gideceği yere kadar götürüyoruz. Araç sahipleri, plaka sahipleri özellikle her önüne gelene arabayı verdiklerinden dolayı ortada böyle bir kaos yaşanıyor. Bir taksici arabaya çıktığı zaman bir kere otomatikman 450 lira borçla işe çıkıyor. Adam kalın iş arıyor, ben günü bir an önce kurtarayım hesabına gidiyor.





“50 LİRALIK YERE 200 LİRA İSTİYORLAR”

10 senelik taksi şoförü Ahmet Yavuz da “AVM önlerinde ya da Sultanahmet gibi turistlerin bol olduğu yerlerde bazı taksiciler, 50 liralık yere 200 lira istediklerini belirterek yerli müşteri almıyorlar. Kazancını yabancı müşteriden daha çok getirmeye çalışıyorlar.” dedi.

“SOYMANIN PEŞİNDE DEĞİLİZ”

Durak taksicilerinin farklı olduğunu vurgulayan Yavuz, “Rızkımı kovalarım, kim elini kaldırırsa alırım. Nitekim bu insan para vererek gidiyor. Yarın bir gün benim çocuğum yolda kalmış olur, hastaneye gidecek olur. İlla uzun mu gitmesi lazım, soymanın peşinde değiliz.” diye konuştu.

“BUNLARIN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR”

Müşterilere navigasyon açmalarını ve şikayetleri varsa 153'ü aramalarını tavsiye eden Yavuz, "Yüzde 20 çürük elma var içimizde, bunların temizlenmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'DAN GELDİM, ESENYURT'A GİDEMİYORUZ"

Diyarbakır'dan gelen Sami Vardar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aksi bulamamaktan şikayet ederek şu sözleri kaydetti:

“Ne taksi var ne servis var, otogardan çıkamıyoruz resmen. Diyarbakır'dan geldik, Esenyurt'a gidemiyoruz. Artık otobüs ve tramvayla gitmeye çalışacağım.”





“HER GELEN BENİ GERİ ÇEVİRİYOR”

Sami Vardar'ın eşi ise, "Bir arkadaşı aradık, arkadaş gelip alırsa alacak almazsa biz akşama kadar buradayız. Yarım saatten fazla süredir taksi bekliyorum her gelen beni geri çeviriyor." diye konuştu.

"BEN O TARAFA GİTMİYORUM DİYOR”

Ailesi ile taksi bekleyen Engin Kuruahmet ise, "Almıyorlar, soruyoruz 'Ben o tarafa gitmiyorum' diyor. Normalde taksi durduğu zaman her yere gitmesi gerekir. Biz Güneşli'ye gitmek istiyoruz 'Ben o tarafa gitmiyorum' diyor. Şu anda 15 dakika oldu, boş taksiyi durduruyorum nereye gideceğimi soruyor Güneşli diyorum 'hayır' diyor. Şu ana kadar da 5 tane taksiye sordum, başkalarına da soruyor, onları da almıyor.” dedi.

“10 TAKSİYE SORDUM 10’U DA REDDETTİ”

Taksilerin yolcu seçtiğini ifade eden Ömer Arslan, "Taksi bulamıyoruz. Ya kısa mesafe almıyorlar ya da yolcu seçiyorlar. Daha demin birini çevirdim 'Ben kısa mesafe almıyorum' dedi. Esenler Fatih Mahallesi'ne gideceğim az önce bir tanesi de 'Ben Alibeyköy'e gidiyorum, geliyorsan seni oraya götüreyim' dedi. Benim Alibeyköy'de ne işim var? Boş gidiyor ama götürmüyor, 45 dakikadır buradayız, 10 taksiye sordum 10'u da reddetti.” ifadelerini kullandı.

“BU SADECE FIRSATÇILIK”

Taksilerin uzun yola yolcu aradıklarını belirten Engin Karakuş ise, "Kesinlikle taksiler almıyor. Uzun yola yolcu arıyorlar. Ordu'dan geldim şu anda yarım saattir bekliyorum. Ordu'dan buraya gelene kadar sıkıntı yok, ama buradan şehir içine taksicilerin zulmü. Esenler'e gideceğim almıyorlar. Tatil dönemleri başladığı için taksi sorunu çok olduğu için bunlar da fırsat biliyor. Bu sadece fırsatçılık." dedi.