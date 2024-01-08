İstanbul’da taksiye binen sarhoş müşterinin halleri: Camdan sarkıp dans etti Hareket halindeyken camdan sarkarak alkol alan sarhoş müşterinin trafikteki o anları çevredeki sürücülerin kameralarına yansıdı.

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İHA

Gün geçmiyor ki İstanbul’da olaysız bir gün geçmesin.

Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü.

Arabanın camından sarkarak alkol aldı

Taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç hareket ettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol aldı.

Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan adam, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğa devam etti.

O anlar kameraya yansıdı

Taksi sürücüsünün de müdahale edemediği alkollü müşteri tehlike saçarken, trafikteki sürücüler gözlerine inanamadı.

O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)