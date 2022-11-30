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İstanbul'da tanımadığı kişinin bir anda saldırısına uğradı

İstanbul'da tanımadığı kişinin bir anda saldırısına uğradı

Sanat yönetmeni 38 yaşındaki adam, otobüsten indikten sonra evine yürüdüğü esnada tanımadığı bir şahıs tarafından uçan tekmeli saldırıya uğradı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.