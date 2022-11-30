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- İstanbul'da tanımadığı kişinin bir anda saldırısına uğradı
İstanbul'da tanımadığı kişinin bir anda saldırısına uğradı
- 30.11.2022 - 14:23
- Güncelleme : 30.11.2022 - 14:45
İstanbul'da geçtiğimiz 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sıralarında Silivri Yeni Mahalle’de sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., iş yerinden çıkarak otobüse bindi.
Otogardan otobüsten inen adam, ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başladı.
Tanımadığı adam arkasından yaklaşıp uçan tekme attı
Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme attı.
Aldığı darbeyle yere savrulan adamın üstüne çıkan saldırgan, yerde de ona defalarca yumruk attı.
Silivri’de tanımadığı kişinin bir anda saldırısına uğradı ViDEO
Vatandaşlar müdahale edince kaçtı
Olayı gören çevredeki vatandaşların ve sürücülerin müdahalesi sonrası adamın üstünden kalkan saldırgan, koşarak kaçtı.
Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Şikayetçi oldu: Saldırgan aranıyor
Olayın ardından dövülen Aykut G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, darbedilen adamı hastaneye götürdü.
İHA'nın haberine göre tedavisi yapılan adam, darp raporunu aldıktan sonra emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.