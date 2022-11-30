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    İstanbul'da tanımadığı kişinin bir anda saldırısına uğradı

    Sanat yönetmeni 38 yaşındaki adam, otobüsten indikten sonra evine yürüdüğü esnada tanımadığı bir şahıs tarafından uçan tekmeli saldırıya uğradı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • 30.11.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:45
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    İstanbul'da tanımadığı kişinin bir anda saldırısına uğradı

    İstanbul'da geçtiğimiz 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sıralarında Silivri Yeni Mahalle’de sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., iş yerinden çıkarak otobüse bindi.

    Otogardan otobüsten inen adam, ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başladı.

    Tanımadığı adam arkasından yaklaşıp uçan tekme attı

    Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme attı.

    Aldığı darbeyle yere savrulan adamın üstüne çıkan saldırgan, yerde de ona defalarca yumruk attı.

    Silivri’de tanımadığı kişinin bir anda saldırısına uğradı ViDEO

    Vatandaşlar müdahale edince kaçtı

    Olayı gören çevredeki vatandaşların ve sürücülerin müdahalesi sonrası adamın üstünden kalkan saldırgan, koşarak kaçtı.

    Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul da tanımadığı kişinin bir anda saldırısına uğradı #1

    Şikayetçi oldu: Saldırgan aranıyor

    Olayın ardından dövülen Aykut G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, darbedilen adamı hastaneye götürdü.

    İHA'nın haberine göre tedavisi yapılan adam, darp raporunu aldıktan sonra emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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