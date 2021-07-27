İstanbul'da tarla yangını

Silivri'de tarım arazisinde çıkan yangında, 10 dönüm buğday tarlası yandı.

İstanbul'un Silivri ilçesi Ortaköy Mahallesi Doruk Sokak üzerinde bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

10 DÖNÜM TARLA YANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silivri, Selimpaşa ve Çatalca itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm buğday tarlası zarar gördü.













