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- İstanbul'da tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
İstanbul'da tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
Sürücüyle tartışmaya başlayan şahıs, daha sonra aracın arkasından ateş etti.
- İHA
- 27.07.2021 - 10:23
- Güncelleme : 27.07.2021 - 10:46
İstanbul Kağıthane'de tartışmanın ardından silah sesleri yükseldi.
Gültepe Mahallesi’nde geçtiğimiz meydana gelen olayda, bir şahıs, otomobille gelen bir kişiyle tartışmaya başladı.
TARTIŞMANIN ARDINDAN SİLAH SESLERİ
Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı.
O sırada belinden tabancasını çıkaran şahıs, aracın arkasından kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul'da tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı ViDEO
DEHŞET ANLARI KAMERADA
İhbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden şahsın kimliğini tespit etti.
Şahıs, tabancasıyla birlikte gözaltına alındı. Korku dolu anlar, bir evden kaydedildi.