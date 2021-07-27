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    İstanbul'da tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı

    Sürücüyle tartışmaya başlayan şahıs, daha sonra aracın arkasından ateş etti.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 10:46
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    İstanbul'da tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı

    İstanbul Kağıthane'de tartışmanın ardından silah sesleri yükseldi.

    Gültepe Mahallesi’nde geçtiğimiz meydana gelen olayda, bir şahıs, otomobille gelen bir kişiyle tartışmaya başladı.

    TARTIŞMANIN ARDINDAN SİLAH SESLERİ

    Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

    O sırada belinden tabancasını çıkaran şahıs, aracın arkasından kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı.

    İstanbul'da tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı ViDEO

    DEHŞET ANLARI KAMERADA

    İhbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden şahsın kimliğini tespit etti.

    Şahıs, tabancasıyla birlikte gözaltına alındı. Korku dolu anlar, bir evden kaydedildi.

    İstanbul da tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı #1

    İstanbul da tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı #2

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