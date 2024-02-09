İstanbul'da tekel bayii önünde korku dolu anlar! Patlayıcı atıp kaçtılar Öğle saatlerinde motosikletli 2 kişi, tekel bayii önüne patlayıcı bıraktı. Patlamanın ardından şüpheliler kaçarken dükkandan çıkan kişi art arda havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Tekel bayiiler sık sık hedef oluyor.

Düzenlenen silahlı saldırılar henüz hafızalardan silinmiş değil.

Yaşanan son olayın adresi ise İstanbul. Kağıthane bölgesinde dün saat 15.15 sıralarında tekel bayiinin önüne gelen kafalarında kask bulunan 2 motosikletli beklemeye başladı.

Patlayıcı bırakıp kaçtılar

Şüpheliler bir süre sonra bayinin önüne patlayıcı atarak kaçtı. Bayinin önünde patlama meydana gelirken, tekel bayiinden çıkan bir kişi motosikletli saldırganların peşine düştü.

Polis olay yerine geldi

Elinde silah bulunan şahıs, havaya birkaç kez ateş ettikten sonra tekel bayiine geri döndü.

Silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi.

Ateş eden kişi gözaltında, kaçanlar aranıyor

Şüphelilerin arkasından ateş eden kişi yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırı anı kamerada

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde motosikletlilerin bekledikten sonra tekel bayii önüne patlayıcı bırakıp kaçtığı, patlamanın ardından bayiden elinde tabancayla çıkan kişinin motosikletlilerin arkasından koşarak defalarca havaya ateş açtığı görülüyor. Motosikletlileri yakalayamayan şahıs, ardından tekel bayiine giriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)