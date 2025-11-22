Abone ol: Google News

İstanbul'da teknede halat kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Pendik marinada denize açılmak isteyen üç kişinin bulunduğu teknede halat nedeniyle kaza meydana geldi. Teknenin aniden durmasıyla dengesini kaybeden M.T. denize düşerek pervaneye takıldı. Ağır yaralanan M.T., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 14:13
  • Pendik'te bir teknede halatın çözülmemesi nedeniyle yaşanan kazada M.T. denize düşerek pervaneye sıkıştı.
  • Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen M.T. hayatını kaybetti.
  • Tekne kaptanı A.A.K. gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

İstanbul Pendik'te 37 yaşındaki A.K. ve M.T., A.A.K. idaresindeki tekneyle açılmak için hazırlık yaptığı sırada tekne, halatın çözülmemesi nedeniyle bir anda durdu.

Bu sırada dengesini kaybeden M.T., suya düşerek pervaneye sıkıştı.

YARALIYA İLK MÜDAHALE TEKNEDE YAPILDI

Arkadaşları tarafından tekneye çıkarılan M.T. için sağlık ekiplerine haber verildi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine sevk edildi.

İlk müdahalesi teknede yapılan M.T., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

M.T., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tekne kaptanı A.A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kaptan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teknenin açılması, bir anda durması ve geri dönmesi yer aldı.

