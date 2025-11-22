İstanbul'da teknede halat kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Pendik'te 37 yaşındaki A.K. ve M.T., A.A.K. idaresindeki tekneyle açılmak için hazırlık yaptığı sırada tekne, halatın çözülmemesi nedeniyle bir anda durdu.

Bu sırada dengesini kaybeden M.T., suya düşerek pervaneye sıkıştı.

YARALIYA İLK MÜDAHALE TEKNEDE YAPILDI

Arkadaşları tarafından tekneye çıkarılan M.T. için sağlık ekiplerine haber verildi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine sevk edildi.

İlk müdahalesi teknede yapılan M.T., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

M.T., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tekne kaptanı A.A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kaptan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teknenin açılması, bir anda durması ve geri dönmesi yer aldı.