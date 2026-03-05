Donald Trump'tan dikkat çeken Küba açıklaması

İsrail ile ABD'nin İran'a başlattığı savaş, Orta Doğu'yu ateşe verdi..

Her gün şiddetlenen çatışmalar devam ederken, Amerikan Politico dergisine telefonla mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki son durumu değerlendirdi ve Küba'ya ilişkin görüşlerini paylaştı.

"İRAN'DAN SONRA KÜBA DA DÜŞECEK"

İran'a yönelik saldırıların "başarılı" olduğunu savunan Trump, İran yönetiminin "pes edeceği" değerlendirmesini yaptıktan sonra "Küba da düşecek." dedi.

"BENİM İÇİN KÜÇÜK BİR MEVZU"

Trump, ABD'nin Küba'da yönetimi devirmek gibi bir planının olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

Peki, siz ne düşünüyorsunuz? 50 yıldır bu konu, pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için bu küçük bir mevzu. Venezuela harika gidiyor. (Delcy Rodriguez) harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz harika.

"KÜBA'NIN YARDIMA İHTİYACI VAR"

ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.

"HAMANEY'İN OĞLU YETERSİZ"

Öte yandan ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Murteza Hamaney'in gelebileceğine yönelik haberleri takip ettiklerini anlatan Trump, oğul Hamaney'in "yetersiz" olduğunu savundu.

Trump, İran'a yönelik saldırıları sürdürebilmek için yüksek miktarda silah stoklarının olduğunu kaydederek, "Cerrahi bir müdahale yapıyoruz. Sınırsız silah stokumuz var." diye konuştu.