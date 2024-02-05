İstanbul'da telefon dolandırıcılığı: 1,5 milyon lira kaptırdı Telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon liralık vurgun yapan 11 kişiden 10'u tutuklandı.

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DHA

Telefon dolandırıcılarının kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtarak yaptıkları vurgunlar son bulmuyor.

Son vaka İstanbul'da yaşandı.

31 Aralık 2023 tarihinde Kadıköy’de polise başvuran A.G., kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu.

Banka hesaplarını terör örgütü ele geçirdi yalanı

Emekli olduğu öğrenilen A.G., arayan kişilerin banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek kendisini korkuttuğunu söyledi.

Şüphelilerin operasyon bitene kadar parayı söyledikleri hesaba havale edilmesini istediğini de belirten mağdur A.G., bankadaki parasını verilen hesaba gönderdiğini anlattı.

Paranın gönderildiği hesap incelendi

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın gönderildiği banka hesap bilgilerini inceledi.

Havale edilen paranın, işlemin ardından çekildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri operasyon başlattı.

10 kişi tutuklandı

Yapılan baskınlarda olayla ilgili 3’ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)