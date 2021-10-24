İstanbul'da telefoncuya giren çocuk hırsız kamerada

İki ilçedeki telefonculara müşteri kılığında giren biri çocuk 2 kişi, 30 bin liralık soygun yaptı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da telefoncu dükkanlarını hedef alan biri çocuk 2 hırsız, son vukuatını Bayrampaşa ve Bağcılar ilçesinde yaptı.

BİRİ OYALADI BİRİ ÇALDI

Yaşı büyük olan kişi her iki dükkanda da iş yeri sahibiyle konuşurken, çocuk tezgahta bulunan telefonları çaldı.

Öte yandan iş yerlerinden birina ait güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bir süre sonra durumu fark eden iş yeri sahipleri polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

30 BİN LİRALIK SOYGUN

Hırsızların telefon dükkanlarını mesken edindiğini söyleyen dükkan sahibi Cafer Yalçın, “Dükkana gelip gidiyorlar. Yüksek modelli cihazları gözlerine kestiriyorlar. Bunlar aslında satamazlar, nerede kullanacaklarını bilmiyorlar. Ya yurt dışına gönderiyorlar ya da parçalayıp öyle satıyorlar. Biraz yoğun bir gündü tamir işlerim vardı. Ben çocuğu hiç görmedim diğer vatandaş benim önümü kapattığı için. O sırada gidiyor tezgahı açıyor, benim ufak çocuğum da orada duruyor ama ufak olduğu için hırsızlık ne onu bile bilmiyor. Gidip arkasından tezgahı kapatıyor. O kapatmasa belki ben daha önce fark edeceğim. Daha sonra telefonu alıp çıkıp gidiyorlar. Telefonun değeri 14 bin lira civarında.” dedi.

"ÇOCUKLARI ALET EDER OLDULAR"

Mağdur dükkan sahibi Mehmet Akkuş ise “Çocuk ve yanında 17-18 yaşlarında bir genç ikisi beraber. Çocuğu da işlerine alet ediyorlar. Telefonu alırken de alarm susturucu takıyor. 30 saniye sonra alarm çalıyor. Daha sonrasında kameradan tespit ettik. Dışarısı kalabalık olduğu için peşinden de gidemedik. Dikkat etsinler. Duydum ki farklı bayilerde de hırsızlıklar olmuş.” şeklinde konuştu.