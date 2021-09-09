TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halinde olan Muhammet D. isimli kamyonet sürücüsü, trafikte makas atarak ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.

İstanbul’da TEM otoyolunda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halinde olan Muhammet D. isimli kamyonet sürücüsü, trafikte makas atarak ilerledi.

Önüne çıkan araçların arasından hızla ilerleyen sürücü Muhammet D. hem kendini hem trafiği tehlikeye attı.

Muhammet D.’nin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada yayılan görüntüler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler, sürücüyü tespit ederek yakaladı.

BİN 483 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Muhammet D.’ye makas atmaktan bin 339 lira, yakın takipten 144 lira olmak üzere toplamda bin 483 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca Muhammet D., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden hakkında adli işlem yapılmak üzere Beykoz Kavacık Polis Merkezi'ne götürüldü.

İstanbul’da, TEM otoyolunda makas atarak ilerleyen kamyonet kamerada

