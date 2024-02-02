İstanbul'da tır şoförü akaryakıt hırsızlarını korna çalarak engelledi Gece saatlerinde seyir halindeki tırın sürücüsü, park halinde olan tırın akaryakıtını çalmaya çalışan şüphelileri fark edince uzun süre kornaya bastı. Sesi duyan hırsızların kaçma anları kameraya yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hırsızların engellendiği anlar gündem oldu.

Gece saatlerinde tır şoförü Ali Yeşilyurt, yol kenarına aracını park ederek, uyudu.

Bir süre sonra tırın yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan kişi tırın akaryakıt deposunu levye ile açmaya çalıştı.

Korna sesiyle engelledi

Bu sırada seyir halinde olan bir başka tır şoförü Hamza Bidikçi, durumu fark etti.

Bidikçi, tırı şüphelilerin üzerine doğru sürerek uzun süre kornaya bastı. Sesi duyan otomobildeki şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı.

Şikayetçi oldu

Bu sırada tırın içinde uyuyan şoförü Ali Yeşilyurt da aşağı indi. Yeşilyurt, polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

O anlar kamerada

Yaşananlar, Hamza Bidikçi'nin kullandığı tırın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şüpheliler park halindeki tırdan akaryakıt çalmaya çalıştığı sırada seyir halindeki tır şoförü durumu fark ederek kornaya basıyor. Şüphelilerin korna sesini duyduktan sonra kaçtığı görülüyor.

"İstanbul'un her yerini mesken haline getirmiş durumda"

Yaşananları anlatan TIR şoförü Hamza Bidikçi, şu ifadeleri kullandı:

"Seyir halindeyken akaryakıt istasyonun önünde bir tane tıra yanaşmış otomobil fark ettim. Bunların hırsızlık yaptığını fark ettim. Üzerlerine kırdım, korna çalarak şoförü uyandırmaya çalıştım. Hırsızlar kaçtıktan sonra şoförle birlikte kamera görüntüleri alıp, polise gönderdik. Bu hırsızlar İstanbul'un her yerini mesken haline getirmiş durumda. Son model lüks araçlara yerleştirdikleri sistemle tırların yanına yanaşıp, levye ile yakıt deposunun kapağını kırdıktan sonra hortumu mazot deposunun içine koyup, 5 dakikalık kısa bir süre içerisinde bütün mazotu çekip, kayıplara karışıyorlar.

Ayrıca plakalarına yerleştirdikleri özel sistemden dolayı kameralardan plaka okunmuyor. Hologram plakaları kullanıyorlar ve bundan dolayı yansıma yapıyor hiçbir plaka gözükmüyor. Biz tır sürücüleri, bu konuda çok mağdur durumdayız."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)