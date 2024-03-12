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İstanbul'da tır sürücüsü 4 kişinin ölümüne sebep oldu: Aynı köprüye 2019'da da çarptı

İstanbul'da tır sürücüsü 4 kişinin ölümüne sebep oldu: Aynı köprüye 2019'da da çarptı Tır üst geçide çarpıp otomobilin üzerine devrilmesiyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, kazaya karışan tırın 2019'da da aynı köprüye çarparak devrildiği tespit edildi.