İstanbul'da ölümle sonuçlanan kazada yeni bir detay ortaya çıktı.
Bakırköy ilçesinde saat 18.45 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı kağıt yüklü tır, Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan Marmaray geçidine çarparak bir otomobilin üzerine devrildi.
4 kişi hayatını kaybetti
Kazada, iftar için sosyal tesislere giden aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Polis ekipleri yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Bu ilk değilmiş
Ekiplerin incelemeleri sonucunda kazaya karışan tırın, 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.
ABD'li basketbolcu da aynı yerde kazaya karıştı
Öte yandan 29.04.2023 tarihinde, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde tırın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi devrildi.
Otomobilinde sıkışarak yaralanan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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