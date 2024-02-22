İstanbul'da tır sürücüsü kaldırımda ilerledi! Cezadan kaçamadı Gündüz saatlerinde yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda giden tır sürücüsüne 10 bin 785 lira idari para cezası uygulandı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir görüntü kaydedildi.

Trafikteki anları kayıt altına alan sürücü, Harun Aykur yönetimindeki tırın kaldırıma çıktığı anları fark etti.

Araç yoğunluğunun olduğu noktada sürücünün, yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda ilerlemeye başladığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek inceleme başlattı.

Ceza üstüne ceza yağdı

Yapılan incelemenin ardından sürücü Aykur'a 'İşaret ve levhalara uymamaktan' 690 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, yayalara ilk geçiş hakkı vermemekten 3 bin 135 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira ve 06 FH 0779 plakalı yarı römork, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 10 bin 785 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü gözaltında

Trafiğin güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)