İstanbul'da tornavidalı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenler'de otomobiline çarpıp kaçan motosikletli Azat Aktaş tarafından tornavidayla göğsünden yaralanarak hayatını kaybeden Ruhat Karasu cenaze namazının ardından memleketi Batman'a götürüldü. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da vahşi cinayet..

Dün saat 21.10 sıralarında Esenler ilçesinin Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta gerçekleşen olayda, döner restoranında motokurye olarak çalışan 30 yaşındaki Azat Aktaş, paket servisi sırasında cadde üzerinde ilerleyen bir otomobile çarparak kaçtı.

Bu durum üzerine otomobil sürücüsü Ruhat Karasu (33), Aktaş'ı çalıştığı restorana kadar takip etti. Restorana gelen Karasu ile Aktaş arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tornavidayı göğsüne sapladı

Aktaş, çalıştığı restorandan aldığı tornavida ile Karasu'yu göğsünün ortasından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karasu'yu ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Karasu hayatını kaybetti.

Motokurye yakalandı

Olay sonrası kaçan motokurye Aktaş, polis tarafından yaklaşık yarım saat sonra Güngören'de yakalandı. Adli Tıp Kurumu'na gelen Karasu'nun ailesi uzun süre sinir krizi geçirdi. Cenaze Bağcılar'da kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Batman'a götürüldü.

Öte yandan motokurye Aktaş'ın daha önce kasten yaralama, taksirle yaralama, motosiklet hırsızlığı ve oto hırsızlığı gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Motokurye Aktaş ile Karasu arasındaki kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, restoranın önünde tarafların kavga ettiği, çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)