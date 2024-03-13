İstanbul'da trafiği tehlikeye atan 4 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı Vatandaşları tehlikeye atan ve trafiğin yavaşlamasına neden olan 4 sürücü polis ekipleri tarafından yakalanırken, toplamda 73 bin 301 TL para cezası kesildi.

İHA

İstanbul'da motosiklet sürücüleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Hemen her gün akrobatik hareketler yaparak, hem kendi hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye atıyorlar.

Ekipler harekete geçti

Bu kapsamda Başakşehir’de trafiği yavaşlatan ve tek teker üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüleri, sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi.

4 kişi yakalandı

Tespit edilen M.A., M.C.C., M.A.G., O.Z. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Tespit edilen şahıslardan M.A.G.‘nin, motosikleti plakasız kullandığı ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Toplam 73 bin 301 TL ceza kesildi

Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken, 4 sürücüye toplamda 73 bin 301 TL ceza kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)