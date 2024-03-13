İstanbul'da trafiği tehlikeye atan 4 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

İHA
İstanbul'da motosiklet sürücüleri tehlike saçmaya devam ediyor.
Hemen her gün akrobatik hareketler yaparak, hem kendi hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye atıyorlar.
Ekipler harekete geçti
Bu kapsamda Başakşehir’de trafiği yavaşlatan ve tek teker üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüleri, sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi.
4 kişi yakalandı
Tespit edilen M.A., M.C.C., M.A.G., O.Z. yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Tespit edilen şahıslardan M.A.G.‘nin, motosikleti plakasız kullandığı ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Toplam 73 bin 301 TL ceza kesildi
Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken, 4 sürücüye toplamda 73 bin 301 TL ceza kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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