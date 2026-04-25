ABD Başkanı Trump: Witkoff ve Kushner'in Pakistan ziyaretini iptal ettim

ABD-İran hattında yeni gelişme...

İki ülke arasında ateşkes süreci devam ederken müzakerele ilişkin belirsizlik yerini koruyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen ilk görüşmeden bir sonuç alınamazken ikinci görüşme bir türlü ayarlanamadı.

TRUMP, WİTKOFF VE KUSHNER'İ PAKİSTAN'A GÖNDERMEKTEN VAZGEÇTİ

Sürecin nasıl ilerleyeceği merakla takip edilirken ABD basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre Başkan Donald Trump, Steve Witkoff ile Jared Kushner'in İran ile görüşmeler için Pakistan'a yapacağı ziyareti iptal ettiğini söyledi.

"KONUŞMAK İSTİYORLARSA ARAMALARI YETERLİ"

Daha sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları doğrulayan Trump, "Seyahat çok zaman kaybına, çok fazla işe mal olacak! Bunun yanı sıra, "liderlikleri" içinde büyük bir iç çekişme ve kafa karışıklığı var.

Kimin sorumlu olduğunu kimse bilmiyor, kendileri bile. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda yok! Konuşmak istiyorlarsa, sadece aramaları yeterli" dedi.

ARAKÇİ PAKİSTAN'A GELDİ

Öte yandan İslamabad'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, burada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Arakçi görüşmede ateşkesle ilgili son gelişmeleri ve savaşın tamamen sona ermesi konusunda İran'ın tutumunu dile getirdi.

Görüşmelere katılan ve İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir kaynak, Bakan Arakçi'nin İslamabad temasları sırasında Tahran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini ve ABD'nin taleplerine yönelik çekincelerini Pakistanlı yetkililere ilettiğini belirtti.

ABD'NİN ABLUKASI İŞLERİ ZORA SOKUYOR

Taraflar arasında müzakerelerin gerçekleştirilememesinin en büyük nedeninin ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası olduğu belirtiliyor.

İranlı yetkililer abluka kaldırılmadan müzakerelerin yapılamayacağını ve kalıcı bir ateşkesin imkansız olduğunu vurguluyor.

TRUMP TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

İran'dan gelen açıklamaların aksine ise ABD Başkanı Trump ablukayı sürdüme konusunda oldukça kararlı.

ABD Başkanı, kalıcı bir anlaşma sağlanan kadar İran'ın ticaretini sabote edeceklerini söylüyor.