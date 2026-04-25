Mustafa Çiftçi, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu

Türkiye, İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık görevini Ali Yerlikaya'dan devralan Mustafa Çiftçi, göreve başlamasından bu yana durmaksızın yeni projelere imza atıyor.

Son olarak İstanbul'da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan, burada polislerin çalışma şartlarına ilişkin atılan adımların yanı sıra yeni trafik kanunu ile artan cezalar, aydınlatılan faili meçhul cinayetler, sokak çeteleri ile mücadele ve okullarda alınan güvenlik tedbirleri konularına değindi.

POLİSLER YAZ AYLARINDA 12 SAAT ÇALIŞMA 36 SAAT İSTİRAHAT SİSTEMİNE GEÇİYOR

Polislerin özlük haklarındaki iyileştirmelerin Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi iş birliği ile yürütüldüğünü anlatan Bakan Çiftçi, 10 bin polis okulu talebesinin Temmuz yerine Mayıs ayında mezun edileceğini, böylece yaz aylarında 12 saat çalışma 36 saat istirahat sistemine geçileceğini müjdeledi.

2027'den itibaren de maç, ek görevlendirmeler sebebiyle haftada 40 saatten fazla çalışan kolluk kuvvetlerine fazla mesai ödemesinin, bütçe imkanları çerçevesinde gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.

ARAÇ DENETLEME ORANINDA YÜZDE 6,2'LİK ARTIŞ

Türkiye'de 2015 ile 2024 arasındaki trafik kazalarının sosyal maliyetinin 280 milyar doları geçtiğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Araç denetleme oranımız yüzde 6,2 oranında arttı, işlem yapılan araç sayısı yüzde 12,9 azaldı." dedi.

"CEZALARIN ARTMASI İLE KURALLARA UYMA ORANINDA CİDDİ YÜKSELME YAŞANDI"

Yeni kanun trafik düzenine katkı sağladığını ifade eden Bakan Çiftçi, "Maliye Bakanlığı'nın bize şu kadar milyar liralık ceza yazacaksınız diye bir hedef vermesi söz konusu değildir.

Ancak biz sürücüleri ikaz ederek, tuzağa düşürmeden hız denetimi ve yoğun kontrollerimizi yapıyoruz.

Cezaların artması ile birlikte kurallara uyma oranında ciddi yükselmeler olması sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

"SON 23 YILDAKİ CİNAYETLERİN YÜZDE 97,2'Sİ AYDINLATILDI"

Öte yandan İçişleri Bakanı açıklamasında faili meçhul cinayetler hakkında da konuştu.

Çiftçi, AK Parti hükümetlerinin görev yaptığı son 23 yılda ise cinayetlerin yüzde 97,2'sinin aydınlatıldığını, alınan tedbirler ile 2024 yılına göre 2025 yılında kişiye karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 6,8 azalma sağlandığını, olayların aydınlatılma oranlarının da yükseldiğine dikkat çekti.

2025 yılının ilk 3.5 ayı ile 2026 yılının ilk 3.5 ay mukayesesinde ise yüzde 2,3 daha gerilediğini, bu azalmalara karşılık hadiselerin aydınlatılma oranının ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 98,3 iken bu sene yüzde 99,1'e kadar yükseldiğini bildirdi.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI

Çiftçi'nin gündemindeki bir diğer konu ise Türkiye'nin yakından takip ettiği yeniden açılan Gülistan Doku dosyası oldu.

262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını, 94 şahıs içinde kırmızı bülten sorgusu yapıldığına dikkat çeken Bakan Çiftçi, Gülistan Doku cinayetinde aranan Umut Altaş'ın Meksika'ya kaçtığının tespit edildiğini Amerika'da nerede yaşadığını yakında bulacaklarını belirterek, suçluların uluslararası sahada en kısa sürede yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

SOKAK ÇETELERİ İLE MÜCADELE

Yeni nesil çetelerin, artık internet ortamında tek kişilik kiralama yapmaya başladığına dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Eski suç örgütleri gibi ne etik değerleri, ne raconları var. Yani kuralsızlar. Yeni nesil çeteler, hızlıca zengin olup lüks hayat yaşamayı hayal eden, aile bağları zayıf gençleri münferid olarak tuzağa düşürüp kullanma anlayışı hakim.

Bu da takip ve önleme sürecini zorlaştırıyor. Bu sebeple yeni nesil suç örgütleri ile siber alemde ekiplerimizi güçlendirerek mücadele etmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

KADIN CİNAYETLERİNDE GERİLEME

Yurt dışındaki vatandaşlarımızı da rahatsız eden çeteleri bile takip ettiklerini anlatan Bakan Çiftçi, Almanya Nürümberg'de vatandaşlarımızı tehdit eden bir çetenin Almanya mercileri ile görüşülerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kadın cinayetlerinde gerileme olduğuna dikkat çeken Bakan Mustafa Çiftçi, 68 ilde aktif olarak takip edilen bin 551 kadın olduğunu, takibi sona eren 8 bin 87 kadın bulunduğunu belirtti.

9 bin 638 kadının müracatı ile 2026 yılının ilk 3.5 aylık sürecinde ilgilenildiği, toplamda kadın şiddeti için 118 bin 992 ihbarında anında değerlendirildiği kayıtlarda yer aldı.

OKULLARDA ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Okul önlerindeki güvenliğin artırılması ile alakalı olarak ilk etapta 30 bin bekçi ile doğu ve güneydoğuda görev yapan 50 bin geçici korucunun valilikler emrinde okul önü güvenliği için kaydırılacağını anlatan Bakan Çiftçi, gerekirse özel güvenlik hizmetinin de gündeme geleceğini, 75 bin okul için 150 bin polis ve jandarmanın görevlendirilmesinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Çocukların siber ortamda suça itilmesi ile alakalı olarak iki farklı gruptan, 317 şiddet içerikli paylaşım yapan hesabın kapatıldığı kaydedildi.

"HER OKULDA GÜVENLİK KURULU OLUŞTURULACAKTIR"

Çiftçi, "Meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmedik; okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldık. 81 il valiliğine uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge gönderdik. Hâlihazırda yılda iki kez şubat-eylül aylarında yapılan ‘okul güvenliği’ toplantıları artık valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda her ayın ilk haftası düzenli şekilde yapılacaktır.

Her okulda ‘güvenlik kurulu’ oluşturulacaktır. Okul müdürü, rehber öğretmeni, okul koordinasyon kolluk görevlisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanının olacağı bir kurul oluşturulacaktır." dedi.

YEDİ BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ

Yedi basamaklı güvenlik modelini sıralayan Çiftçi, şunları söyledi:

Risk ve tehdit analizleri yenilenecektir.



Fiziki güvenlik önlemleri artırılacaktır.



Erken uyarı sistemi ile olası risklere hızlı müdahale sağlanacaktır.



Toplum sağlığı merkezlerine takip görevi verilecektir.



Rehberlik-güvenlik koordinasyonu sağlanacaktır.



Bakanlıklar koordineli çalışacaktır.



Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacaktır.

"SUÇUN DAMARLARINI KURUTACAK REFLEKS GÖSTERECEĞİZ"

Değişen dünya düzeninde suçla mücadelenin rotasını dijitalleşme ve yapay zekâ ekseninde yeniden çizdiklerini kaydeden Bakan Çiftçi, bakanlığın yeni vizyonunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, "Artık yalnızca suçun çetelesini tutan değil; suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme, göç hareketliliği ve sosyal kırılmalarla değişen suç profillerine karşı yapay zekâ, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz." dedi.

"MEDYAYA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede önleyici stratejilerin ve toplumsal iş birliğinin önemine dikkat çekerek medyaya çağrıda bulundu.

Çiftçi, "Aileyle, okulla, üniversiteyle, medya ile, sivil toplumla, yerel yönetimlerle ve toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz; bilhassa çocuklarımızın suça bulaşmadan, şiddetin gölgesine düşmeden ve dijital tehditlerin pençesine kapılmadan daha güvenli ortamlarda büyümesini sağlamak en temel ortak sorumluluğumuzdur.

Bu noktada siz değerli basın mensuplarımız da en kıymetli paydaşlarımızdansınız; çünkü güvenlik yalnızca sahada yürütülen operasyonlarla değil, doğru iletişim ve toplumsal farkındalıkla tahkim edilir." ifadelerini kullandı.

"YILIN İLK ÇEYREĞİNDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 257 SUÇLU ÜLKEMİZE İADE EDİLDİ"

2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen iade ve yurt içi İnterpol operasyonları hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, "İnterpol tarafından aranan 39 ülkeden; 89 kaçakçılık ve organize suçlar, 17 narkotik, 80 terör, 33 asayiş, 54 dini istismar eden olmak üzere toplam 219 yabancı şahıs ülkemizde yakalandı.

Bunların 47’si organize suç örgütü lideri veya üyesidir. Yılın ilk çeyreğinde kırmızı bültenle aradığımız 30 ülkeden suçlu iadesi yapılmıştır.

112 asayiş, 108 kaçakçılık ve organize, 31 narkotik, 6 terör, 2 PKK, 2 dini istismar eden şahıs olmak üzere toplamda 257 şahıs iade edilmiştir. Bunların 58’i organize suç örgütü lideri veya üyesidir." dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONUSUNDA GERİ ADIM YOK

Uyuşturucu ile ilgili ocak-nisan ayları arasındaki verileri paylaşan Çiftçi, 16 Nisan’a kadar uyuşturucu nedeniyle 80 bin 960 olay yaşandığını, yapılan operasyon sayısının ise 15 bin 815 olduğunu kaydetti.

Gerçekleşen operasyonlar sonucunda 13 bin 633 kişinin tutuklandığını belirten Çiftçi; 15 ton 700 kg kokain ve esrar gibi uyuşturucu madde, 44 milyon 100 bin uyuşturucu hap ile 40 bin kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.

SİBER DEVRİYELERDE 28 BİN YASA DIŞI BAHİS SİTESİ ENGELLENDİ

Siber devriye kapsamında yılın ilk üç ayında suç unsuru tespit edilen 86 bin 937 şahıs ve hesap olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi; çevrim içi dolandırıcılık kapsamında 863, çevrim içi yasa dışı bahis kapsamında 386, çevrim içi çocuk müstehcenliği kapsamında 667, bilişim suçları kapsamında 141 ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında toplam 2 bin 72 operasyon yapıldığını açıkladı.

Yapılan operasyonlarda 3 bin 93 kişinin tutuklandığını belirten Bakan Çiftçi, "Siber suçlarla mücadele kapsamında 17 bin 933 URL adresi engellendi. 27 bin 321 sosyal medya hesabı ile 28 bin 629 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı." diye konuştu.

İRAN SINIR HATTINDA SIKI DENETİM

Bakan Çiftçi, İran-ABD-İsrail gerilimi bağlamında sınır güvenliği konusunda da bilgi verdi.

Bu konuda gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Çiftçi, "Fiziki güvenlik altyapımız, teknolojik imkânlarımız, insan kaynağımız ve kurumsal koordinasyonumuzla sınır hattımızda güçlü bir hazırlık ve kontrol düzeyine sahibiz. Şu an itibarıyla sınır hattımızda herhangi bir arızi sorun bulunmamaktadır.

İran’dan ülkemize açılan Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarında son 10 gün verilerine göre sırasıyla yüzde 4, yüzde 5 ve yüzde 75 oranında azalış görülmektedir. Bu tablo, sınır kapılarımızda olağan dışı bir hareketlilik yaşanmadığını göstermektedir.

İran’dan Türkiye’ye yönelik geçişler çok yakından takip edilmektedir. Türkiye; sınır güvenliğinde tedbiri önceden alan, sahayı anbean izleyen ve hiçbir zafiyete alan açmayan güçlü bir devlettir." açıklamasında bulundu.