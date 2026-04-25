Aksaray'da öğrencilerin 23 Nisan dansı büyük beğeni topladı

Türkiye geçtiğimiz günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.

Bayram kapsamında yurt genelinde birçok etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıkarken bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri Aksaray'dan geldi.

ÖĞRENCİLERDEN 23 NİSAN DANSI

Aksaray Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler Psikolojik Danışmanlık öğretmeni Pınar Altuntaş önderliğinde dans etti.

Öğrenciler gösteride sergiledikleri uyumlu dans performansı dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlara ilişkin görüntüler kısa süre için sosyal medyada defalarca kez paylaşılarak viral oldu.

Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

"İÇİMDEKİ ÇOCUĞU BİRLİKTE BÜYÜTTÜĞÜMÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Pınar öğretmen, şunları kaydetti:

Sonsuz sevdam, canımın bin parçası, ışıl ışıl çocuklarım, aylardır bin heves binbir emek veren, şimdi heyecanla çarpan o minik kalplerinizin her birinde düşlediğimiz o aydınlık yarınları görüyorum. Bu 23 Nisan’da, emeklerimizin her damlasında Atamızın izinden gitmenin onurunu tarifsiz bir gururla yaşadım.



Sözler yetmez, ama kalbimle, sizinle, sonsuza dek bu sevdayı taşıyacağım. Bu kapkaranlık dünyaya rağmen pırıl pırıl olmanızın umuduyla, içimdeki çocuğu birlikte büyüttüğümüz için teşekkür ederim.



Bayram sizinle bayram. Ömrüm ömrünüz, ışığım yolunuz, aydınlığınız daim olsun…