İHA
İstanbul'da dün Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde, yol verme nedeniyle anlaşmazlık yaşayan sürücüler arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede çevredeki vatandaşlar toplanarak sürücüleri ayırmaya çalıştı.
Kafa attı
Gerginlik yaşanan o anlarda ise bir şahıs, arkadaşının tartıştığı adama koşarak kafa attı.
Yumruk yedi
Saniyeler sonra ise diğer sürücünün arkadaşı yumrukla karşılık verince ortalık karıştı.
O anlar böyle görüntülendi
Yaşanan o anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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