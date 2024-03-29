İHA

İstanbul'da dün Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde, yol verme nedeniyle anlaşmazlık yaşayan sürücüler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede çevredeki vatandaşlar toplanarak sürücüleri ayırmaya çalıştı.

Kafa attı

Gerginlik yaşanan o anlarda ise bir şahıs, arkadaşının tartıştığı adama koşarak kafa attı.

Yumruk yedi

Saniyeler sonra ise diğer sürücünün arkadaşı yumrukla karşılık verince ortalık karıştı.

O anlar böyle görüntülendi

Yaşanan o anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)