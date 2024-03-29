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İstanbul'da trafik kavgası: Kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu

İstanbul'da trafik kavgası: Kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu Esenyurt’ta yol verme nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta arkadaşının tartıştığını gören adam, koşarak taraflardan birine kafa attı. Başka bir adam ise olaya yumrukla müdahale edince ortalık karıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.