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İHA

İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce taraflardan birisi silahına davrandı.

Silahını ateşleyen şahıs, karşısındaki kişiyi bacağından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, sürücüler arasındaki kavga esnasında bir şahsın silahını ateşlediği ve çevredekilerin panik ile kaçtığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesi sürerken, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.