İstanbul'da trafik magandaları dehşet saçtı: 2 kişi yaralandı Sultangazi'de motosikletle seyir halindeyken rastgele ateş etmeye başlayan iki şahsın kurşunları iki kişiyi yaraladı. O anlar civarda bulunan işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Gün geçmiyor ki İstanbul'da olaysız bir gün yaşansın.

Bu sefer akıllara durgunluk veren olayın adresi Sultangazi ilçesi oldu.

Rastgele ateş açtılar

Saat 12.55 sularında meydana gelen olayda, motosikletli iki kişi bilinmeyen bir nedenle cadde rastgele ateş etmeye başladı.

Saldırgan şahısların açtığı ateşte 2 kişi, kurşunların hedefi olarak ayağından yaralandı.

İki kişi ayağından yaralandı

Cadde üzerinde park halinde olan bir araca ise 2 mermi isabet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili ekipler çalışma başlattı

Sağlık ekipleri, yaşanan saldırıda yaralanan iki kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Saldırganların motosiklet üzerinde ateş açtığı anlar, bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)