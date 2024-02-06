İHA
Magandalar trafiği birbirine katmaya devam ediyor.
Olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana geldi.
Küfredip tekmeler savurdu
Motosikletli bir sürücü, hareket halinde olan kadın sürücünün otomobiline henüz bilinmeyen bir sebeple tekmeler savurmaya başladı.
Motosiklet sürücüsü, bir yandan aracı tekmelerken bir yandan kadın sürücüye küfürler etti.
O anlar kamaralara yansıdı
Otomobil sürücüsü kadın, o anları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı.
Bunu gören adam, otomobilin diğer tarafına geçerek hakaretlerine ve tekmelemere devam etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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