İstanbul'da trafikte 'korna çaldın' tartışması: Emniyettenim deyip saldırdı

DHA
İstanbul Şişli'de Esentepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda öğle saatlerinde 34 HBC 213 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisine korna çalan 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsüne tepki gösterdi.
Otomobilden inen sürücü, cipe yumruk atmaya başladı.
'Emniyettenim' deyip saldırdı
Önce motosiklet sürücüsü araya girdi.
Ardından da olay yerine trafik polisi geldi.
Polis memurunun yanında devam etti
Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti.
Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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