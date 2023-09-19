İstanbul'da trafikte sinyal kavgası kask kamerasına yansıdı Sabah saatlerinde iki sürücü, trafiğin yoğun olduğu kavşakta sinyal yüzünden tartıştı. Zaman zaman birbirlerine saldırmaya çalışan sürücüleri vatandaşlar sakinleştirdi.

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İHA

Gün geçmiyor ki trafikte tansiyonlar yükselmesin...

Kural ihlalleri kazaları da peşine getirirken sürücüler arasında gerilime de neden oluyor.

Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı.

"Sinyal yak canımı sıkma"

Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi mevkiinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kavşakta karşı karşıya gelen iki sürücü, sinyal yüzünden tartışmaya başladı.

Taraflardan biri sinyal yakmadığını öne sürdüğü sürücüye, "Oğlum bir dahakine sinyal yak. Benim canımı sıkma." diye bağırdı.

Çevredekiler araya girdi

Tartışmada zaman zaman sinirleri gerilen sürücüler birbirlerine saldırmaya da çalıştı.

Araya giren vatandaşlar, "Sabah sabah hiç gerek yok." diyerek sürücüleri sakinleştirdi.

O anlar kask kamerasına yansıdı

Her gün onlarca yol verme tartışmasının yaşandığı İstanbul'da, "sinyal verdin, vermedin" tartışması bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)