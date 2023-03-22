İstanbul'da tramvay ile peron arasına sıkışan şahıs yaralı kurtarıldı İstanbul Cevizlibağ tramvay durağının girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi tramvay ile peron arasında sıkıştı. Olay nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

DHA İstanbul Cevizlibağ tramvay durağında faciadan dönüldü. İddiaya göre saat 22.00 sıralarında Mısır uyruklu Muhammed El Savaki, tramvay durağında yolun karşısına geçmek isterken Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay ile peron arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan Savaki'ye ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilen Savaki ambulansla hastaneye sevk edildi. Seferler durduruldu Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Savaki'nin kurtarılmasının ardından seferler normale döndü.