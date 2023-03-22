DHA

İstanbul Cevizlibağ tramvay durağında faciadan dönüldü.

İddiaya göre saat 22.00 sıralarında Mısır uyruklu Muhammed El Savaki, tramvay durağında yolun karşısına geçmek isterken Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay ile peron arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da tramvay ile peron arasına sıkışan şahıs yaralı kurtarıldı

İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan Savaki'ye ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilen Savaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da tramvay ile peron arasına sıkışan şahıs yaralı kurtarıldı

Seferler durduruldu

Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

Savaki'nin kurtarılmasının ardından seferler normale döndü.

(Geniş Haber)Tramvay ile peron arasına yolcu sıkıştı, seferler durdu #6
(Geniş Haber)Tramvay ile peron arasına yolcu sıkıştı, seferler durdu #7