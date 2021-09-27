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- İstanbul'da uyuşturucu kuyruğu: Polis baskın düzenledi
İstanbul'da uyuşturucu kuyruğu: Polis baskın düzenledi
- İHA
- 27.09.2021 - 14:11
- Güncelleme : 27.09.2021 - 14:41
İstanbul polisi, Beyoğlu sokaklarında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişinin sosyal medyadaki görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen narkotik ekipleri, 60 ayrı adreste 56 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON
Operasyona özel harekat ile polis helikopteri de katıldı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri Büyük Yokuş Sokak’ta bulunan 4 müstakil daire oldu.
İstanbul'da uyuşturucu kuyruğu: Polis baskın düzenledi
4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şahıs gözaltına alındı. Narkotik köpeklerin yardımıyla adresler didik didik arandı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun'da da operasyon düzenlendi. Çalışmaların sürdüğü belirtildi.