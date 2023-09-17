İstanbul'da vapurda oturan gencin saçlarını yaktı: Serbest kaldı Şehir Hatları'na ait vapurdaki bir çocuğun saçlarını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'da Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda akıl dışı bir olay yaşandı.

52 yaşındaki N.Ç., yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı.

Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.

Vatandaşlar müdahale etti

İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Olayın ardından N.Ç. ile M.E.A, polis merkezine götürüldü.

Uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia etti

Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia ettiği, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

O anlar kameralara yansıdı

Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)