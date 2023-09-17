İstanbul'da Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda akıl dışı bir olay yaşandı.
52 yaşındaki N.Ç., yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı.
Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.
Vatandaşlar müdahale etti
İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vatandaşların müdahalesiyle son buldu.
Olayın ardından N.Ç. ile M.E.A, polis merkezine götürüldü.
Uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia etti
Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia ettiği, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Serbest bırakıldı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
O anlar kameralara yansıdı
Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)