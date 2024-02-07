İstanbul'da yarı çıplak protesto yapan fenomen için istenen ceza belli oldu Bağdat Caddesi'nde pankartlı protesto yapan Melisa Yaren Aydınalp'in, 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

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DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşanan olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

23 yaşındaki Melisa Yaren Aydınalp isimli manken, her gün aynı saatte Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyüş yaparak hafızalara kazındı.

Bunun üzerine şikayetler artınca ekipler harekete geçti ve Aydınalp gözaltına alındı.

İddianame hazırlandı

Aydınalp'e, daha önce kütüphaneye haftanın en az 2 günü müracaat ederek “Ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okuma cezası verildi.

Aydınalp'le ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

İhbar üzerine soruşturma başlatıldı

İddianamede, Melisa Yaren Aydınalp'in uygunsuz kıyafet ile kamuya açık alanda elinde 'Memelere özgürlük' pankartı ile Bağdat Caddesi'nde çekilen video görüntüleri ve bir vatandaş tarafından yapılan ihbar ile soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Şüpheli Melisa Yaren Aydınalp ifadesinde; protesto hakkını kullandığını, vücudunun mahrem yerlerinin açıkta olmadığı, hayasızca herhangi bir hareketinin bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

1 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Melisa Yaren Aydınalp'in 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)