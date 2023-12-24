İstanbul'da yasak aşk cinayeti! Karısıyla ilişki yaşayan kişiyi öldürdü Kağıthane'de B.D., karısı ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği H.E.’yi sopa ile başına vurarak öldürdü.. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

İstanbul'da yaşanan cinayetin altından yasak aşk çıktı..

Dün 22.40 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 46 yaşındaki B.D. karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü H. E. ile evinin önünde karşılaştı.

Kafasına sopayla vurarak öldürdü

Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.D. kavga sırasında H.E.'nin kafasına sopayla vurdu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde bıçak bulundu

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada, bir adet bıçak bulundu. B.D. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. B.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)