İstanbul'da yaya geçidi denetimi: 12 sürücüye ceza kesildi Kadıköy'de drone destekli gerçekleştirilen denetimde 12 sürücüye, yaya geçidinde yayalara yol vermemek, kask takmamak, telefonla konuşmak maddelerinden toplamda 20 bin 519 lira para cezası verildi.

DHA

Türkiye'de belli şehirlerde yoğunlaşan nüfus nedeniyle yaşanan trafik sorununun yanında kurallara uyma konusunda da ciddi problemler yaşanıyor.

En belirgin sorunlardan biri ise yaya geçidinde yayaya yol vermemek...

Yayaya yol vermeyi öğrenemeyen sürücüler

İçişleri Bakanlığı koordinesinde birçok farkındalık organizasyonu, kamu spotu yayını ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen sürücülerin büyük bir çoğunluğu, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünü dikkate almıyor.

Bu kapsamda, uygulamanın oturması ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi için denetimler sürdürülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

12 sürücüye 20 bin TL ceza

Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler, drone ile tespit edildi. Denetimlerde 12 sürücüye; yayaya yol vermemek, telefonla konuşmak ve kask takmamak maddelerinden toplamda 20 bin 519 lira para cezası kesildi.

"Yaya yolun orasında telefonla konuşuyor..."

Her sürücüye 20 ceza puanı da uygulandı. Ceza kesilen bir sürücü, "Yaya daha adımını atmamıştı dışarıdaydı. Yaya yolun orasında telefonla konuşuyor ona birşey yok, biz geçince ceza." diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

Bir başka sürücü ise, "Yaya geçtikten sonra hareket ettim bilmiyorum. Ben yayaya yol veririm sonra da devam ettim." diye konuştu.