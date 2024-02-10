DHA

İstanbul'da yeni doğan bebeğini çöpün kenarına bırakan cani anne yakalandı.

25 Ocak tarihinde Sarıyer ilçesinde bir vatandaş çöp atacağı sırada, yerde çöp poşetinin içinde yeni doğmuş bir bebek gördü.

Bebeği bulan vatandaş polise haber verdi

Gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan vatandaş sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri inceleme başlattı

Bölgede inceleme başlatan polis ekipleri, bebeği bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltına alındı

Yapılan çalışma sonrası bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit edildi. Karolin Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Boşandığı eşinden olduğu için çöpe bıraktığı öğrenildi

Bebeği çöpe bırakan kadının boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı öğrenildi.

Karolin Y. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)