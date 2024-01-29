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İstanbul'da yol verme kavgası: Tekme yumruk birbirlerine girdiler

İstanbul'da yol verme kavgası: Tekme yumruk birbirlerine girdiler altalimanı-Levent bağlantı yolunda yol verme tartışması sonucu aracından inen üç kişi, diğer araç sürücüsünü darbetti. Yerde 3 magandanın tekme ve yumruklarına maruz kalan kişiyi sevgilisi kurtarmaya çalıştı.