İstanbul'da yol verme kavgası: Tekme yumruk birbirlerine girdiler

İHA
İstanbul'un trafik kavgaları bitmiyor...
Olay, dün TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı-Levent bağlantı yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre iki sürücü, trafikte yol verme nedeniyle zıtlaşmaya başladı.
Ardından araçlarını kenara çeken sürücüler, arabalarından indi.
Sevgilisi yardım istedi
Bir araçtan inen üç kişi, diğer araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla bir anda saldırırken, sevgilisinin yerde darbedildiğini gören kadın, feryatlarla çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Dakikalarca tekme ve yumruklanan sürücüyü, trafikteki diğer sürücüler güçlükle kurtarmayı başardı.
Yaşananlar, bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış