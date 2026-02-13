İstanbul'da yol verme kavgasında yaşlı sürücü aracından indirilip darbedildi

- Beşiktaş'ta trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dehşet dolu görüntüler...
Trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.
Sözlü atışmalar ile başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
ARAÇTAN İNDİRİP DARBETTİLER
Çıkan kavgada yaşlı sürücü ile yanındaki yolcu araçtan zorla indirilerek tekme ve tokatlarla darbedildi.
Öte yandan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile yaşananlar saniye saniye kaydedildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Darbedilen vatandaşlardan birinin komaya girdiği belirtilirken, birinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.