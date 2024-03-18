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İstanbul'da yol verme tartışması! Sürücünün taksiye saldırdığı anlar

İstanbul'da yol verme tartışması! Sürücünün taksiye saldırdığı anlar Hafif ticari araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında çıkan yol verme tartışmasında sürücü, taksinin arka camına yumruk atarak kırdı. O anlar bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.