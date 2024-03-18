DHA
Gün geçmiyor ki trafikte kavga çıkmasın...
Kural ihlalleri sık sık sürücüleri karşı karşıya getiriyor.
Bir yol verme kavgası daha
Bunun bir örneği de dün öğle saatlerinde İstanbul'da yaşandı.
Gaziosmanpaşa'da taksi şoförü ile hafifi ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Taksiye saldırdı
Araçlarından inen sürücüler, sokak ortasında kavga etmeye başladı.
Çevredekiler kavga eden sürücüleri ayırmaya çalışırken hafif ticari araç sürücüsü, taksinin arka camına yumruk atarak kırdı.
Yaşananlar kamerada
Taksi olay yerinden hızla uzaklaştı.
O anlar, arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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