İstanbul'da zayıflamak için ameliyat oldu: Midesi delindi Kilosunu takıntı haline getiren yaşlı kadın zayıflamak için ameliyat olarak midesine balon taktırdı. 1 ay sonra midesi delinen hasta yaşadıklarını anlattı.

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DHA

Zayıflamak için girdiği ameliyatta ölümden döndü.

İstanbul’da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, yakınları ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 14 Aralık 2023 Avcılar’da özel bir hastanede mide balonu ameliyatı oldu.

Midesinin delindiği anlaşıldı

78 kiloyla girdiği ameliyattan sonra taburcu edilen Eldenüstün, günlerce kustu. Ağrılara dayanamayınca hastaneye giden Eldenüstün'ün midesinin delindiği tespit edildi.

3 Ocak’ta başka bir hastaneye giderek ikinci ameliyata alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı.

Doktordan şikayetçi oldu

Süreçte 22 kilo veren Sabiha Eldenüstün, ameliyatların ardından 4 ay geçmesine rağmen yemek yiyemediğini iddia etti. Eldenüstün, savcılığa ve polise giderek ameliyatı gerçekleştiren M. K.'den şikayetçi oldu.

"Hastaneye 1 milyon 400 bin lira ödedim"

Sabiha Eldenüstün, “78 kiloydum, kilomu takıntı yaptım. Mide balonu taktırdım. Aralık ayında karar verdim. Çok doktor da araştırmadım, mide balonu taktırdım eve geldim. Fakat sonradan araştırdığımda mide balonu takılınca tahlillerin yapılması gerekiyormuş. İkinci gittiğim hastanede şahit olduklarım var, serum takılması gerekiyormuş ama bana ne bir tahlil yapıldı ne bir serum takıldı. Ben orada balonu taktırıp eve geldim. Benim sancılarım çoktu, serum bağlattırdım evde, sancım geçti. Bir gece dayanamadım sancıya, hastaneye gittim hastanede doktor yoktu. Ben şu an kusmaktan yoruldum. Banyoya gidip oturmakla geçiyor günüm, 22 kilo verdim ama takıntılığımdan bu hale geldim. Hastaneye 1 milyon 400 bin lira ödedim. Yemek hiç yiyemiyorum. Midem daraldı, midemi açtı doktor. Biraz normale döndük, şu an su içebiliyorum, ayran içebiliyorum." dedi.

"Ameliyattan çıkmasının imkansız olduğunu söylediler"

Eldenüstün’ün arkadaşı Özge Erden ise, “Başka bir hastaneye gittiğimizde de hastamızın ölüm noktasında olduğunu gördük. Hemen acil ameliyata aldılar, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Çıkmasının imkansız olduğunu söylediler. Hastamız yaşayacağı olduğu için yaşadı. Sadece ömrü olduğu için yaşıyor. Ölümcül noktada gittik ikinci hastaneye. İlk hastanede, herhangi bir dahiliye tahlili ya da daha önce bir ameliyat olup olmadığı sorulmamış. Kendimize ‘imdat çağrısı’ aradık." dedi.

"Biz hastayı evine sağlıklı gönderdik"

Ameliyatı gerçekleştiren doktor M. K. ise iddiaları kabul etmedi.

M.K. telefon ile yaptığı açıklamada, "Kendisi aşırı sigara tüketiyor. Taktıktan sonra 1 ay sonra midesi deliniyor. Hastane içerisinde kamera kayıtları var, tespit ettik, kendisi sürekli sigara içiyordu. Balon taktıktan 3-5 gün sonra midesi delinmedi, 1 ay sonra midesi delindi. Biz hastamızın ameliyatını yaptık, hastamızı evine gönderdik. Sonra sigara içmeye devam ediyor, en ufak bir şeyde hastamızın yanında olduk. Biz evine sağlıklı gönderdik." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)