Ulaşım araçlarının kullanıldığı yerlerde zorla dilendirilen 2-15 yaş aralığındaki çocukları görenler üzüldüğü belirtirken esnaf da durumdan şikayetçi olduğunu ifade etti.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarının kullanıldığı yerlerde dilenen çocuklar, görenleri üzüyor.

Yaş aralığı 2-15 arasında olduğu tahmin edilen çocuklar, kirli ve yırtık elbiselerle bölgedeki insanlardan para istiyor.

Çocukların bu içler acısı durumunun yanında bir de onları kullananlar tarafından şiddet uygulanması tepkilere neden olurken yaşanan bu durum yürekleri burkuyor.

2 yaşındaki çocuğu döverek dilendirdiler

DHA'nın haberine göre; 2 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuğun dilendirilmeye çalışılırken dövülme anı da çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da zorla dilendirilen çocukların içler acısı halleri VİDEO VİDEO







Diğer yandan bölgede esnaflık yapan kişiler, dilenemeyen çocukların şiddete uğradığını belirterek dilencilerden şikayetçi olduklarını ifade etti.

"Dilenemeyen çocuklar şiddete uğruyor"



Şirinevler meydanda iş yeri bulunan Volkan Sevindik, çocukların yanlarındaki kişiler tarafından şiddete maruz kaldıklarını ifade ederek, "Dilenciler peşimizi bırakmıyor. Müşterilerimizi taciz ediyorlar, vatandaşı taciz ediyorlar. Artık ellerinden parayı alıp kapma noktasına geldi.

Yetkililer ile görüştük, onlar da bir şey yapamadıklarını söylediler. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dilenemeyen çocuklar şiddete uğruyor. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Geçen gün arkadaşımızın dükkanını taşladılar, müdahale ettiğimiz zaman da vatandaş bize tepki gösteriyor." dedi.





"En az 400 lira para kazanıyorlar"

Esnaf Bilal Erdinç, dilenciler nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "Dilenciler yüzünden çalışamıyoruz. Müşteriler buraları tercih etmiyor, dilencileri görünce kalkıp gidiyor.

Kız çocukları çoğunluklu olduğu için tepki gösteremiyoruz. Milletin bacaklarına asılıyorlar. Tahmini günlük en az 400 lira para kazanıyorlar. Burası en az 2 yıldır bu durumda." şeklinde konuştu.