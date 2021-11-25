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    İstanbul’daki aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği

    Elinde satırla aile sağlığı merkezine giren saldırgan, duvarındaki panolara vurdu, ardından satırı elinden fırlattı. Doktorlar ve çalışanlar, satırlı saldırgandan odaya kaçarak kurtuldu.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:38
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    İstanbul’daki aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği

    Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elinde satır ile İstanbul’da bulunan aile sağlığı merkezine girdi.

    Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran şahıs, daha sonra elindeki satırı fırlattı.

    DOKTORLAR VE ÇALIŞANLAR KAÇTI

    Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı saldırgandan odaya kaçarak kurtuldu.

    Satırı fırlatan şahıs, kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti.

    Aile sağlığı merkezine gelen polis inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul’daki aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği ViDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası, şahsın 15 Kasım tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldığı öğrenildi.

    Öte yandan satırlı şahsın sağlık ocağında paniğe neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul’daki aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği #1

    İstanbul’daki aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği #2

    İstanbul’daki aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği #3

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