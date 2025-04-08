İHA
Türkiye, Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri’nde art arda yaşanan 2 kaza ile sarsıldı.
5 Nisan'da aşırı hızla gişelerde tıra arkadan çarpan araçta 4 kişinin can verdiği kazadan sonra dün de aynı facia tekrarlandı.
TIRA ARKADAN ÇARPTI
Ankara istikametinde ilerleyen hafif ticari araç, 59 FG 563 plakalı tıra gişelere girdiği sırada arkadan çarptı.
Kazada 31 yaşındaki otomobil sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetti.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, tırın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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