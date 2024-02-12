İstanbul'daki seçim çalışması sırasında silahlı saldırı! Olaydan yeni görüntüler ortaya çıktı AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekteki programında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, genç kadının vurulduğu anlara ulaşıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Seçim tarihi yaklaşınca karanlık eller devreye girdi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seçim çalışmaları sırasında silah sesleri yükseldi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araçla sokağa gelen şüpheliler, silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda sokakta yürüyen 32 yaşındaki Ebru Güneş, başından vurularak ağır yaralandı.

Genç kadının vurulduğu anlar

Kimliği belirsiz kişiler geldikleri araç ile olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği sokağın çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Öte yandan saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşlar kaçmaya başladı

Görüntülerde, araçtan ateş açıldığı sırada sokakta yürüyen Ebru Güneş'in vurulup yere düştüğü görülüyor.

Sokaktakiler silah sesleri duyup kaçışırken, bir kişinin otomobilin kenarında eğilerek kendini korumaya çalıştığı görülüyor.

Silahla peşlerinden koştu

Bir süre sonra elinde silah olan başka bir kişi, saldırganların peşinden koşuyor. Ardından elinde uzun namlulu silah olan başka bir kişinin de saldırganların kaçtığı yöne doğru gittiği görülüyor.

17 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)