İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 121 kilogram uyuşturucu yakalandı

Polis ekiplerinin torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonu sırasında 121 kilogram eroin ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler tarafından 25 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında Esenyurt, Fatih ve Bakırköy'de, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon yapılan adreslerde 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 121 kilogram eroin, 185 gram esrar, 275 gram uyuşturucu hap, 12 sentetik ecza, 2 hassas terazi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Narkotik ekiplerince yakalanan şüphelilerden 5'i hakkında adli işlemler devam ederken, 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

UYUŞTURUCU MADDELER SERGİLENDİ

Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

SON İKİ HAFTADA 91 TUTUKLU

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 15 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 178 şüpheliye yasal işlem yaparken, bu kişilerden 91'i tutuklanarak cezaevine kondu.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Ekiplerce yapılan operasyonlar sonucunda; 363 kilogram 164 gram eroin, 47 kilogram 788 gram metanfetamin, 27 kilogram 200 gram esrar, 3 kilogram 361 gram kokain, 930 gram kananbinoid,132 kök hint keneviri,11 bin 984 ecstacy-kaptagon hap, 3 bin 864 sentetik ecza, 286 kilogram 500 gram kimyasal madde ile 18 tabanca, 3 av tüfeği, 313 fişek, 88 bin 550 lira, 3 bin 220 dolar ve 780 avro ele geçirildi.

















