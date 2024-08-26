AA & Ensonhaber

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayollarına ait yolcu uçağının kaptanı, Amasya üzerindeyken uçakta teknik bir sorun tespit etti.

Kabin basıncında normal dışı belirtiler görülmesi üzerine, uçağın ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na inmesine karar verildi.

152 YOLCULU UÇAK, SORUNSUZ ŞEKİLDE İNDİ

Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşme sonrası 152 yolcusu bulunan uçak, güvenli şekilde piste indi.

Arızanın giderilmesinin ardından uçağın Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği ifade edildi.

"AYAĞIMIZ YERE DEĞDİĞİ İÇİN ŞÜKREDİYORUZ"

Yolculardan Dilaf Ruzravshanova, çok korktuklarını belirterek,

İstanbul'dan uçağa bindiğimizde çok güzel uçuş başladı, herkes rahattı. Ondan sonra 'dikkat edin' diye haber verildi. Herkes panik yaptı, korktuk. Allah'a şükür kaptan, uçakta çalışanlar bizi çok güzel rahatlattı. Sonrasında bizi çok güzel indirdi. Türkiye'den Allah razı olsun. Ayağımız yere değdiği için şükrediyoruz. Herkesten Allah razı olsun.