İstanbul'un su kaynakları kuruyor! Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü Arnavutköy'de su seviyesi yüzde 15'lere kadar düşen İstanbul'un en önemli kaynaklarından biri Sazlıdere Barajı'nda dipteki kabuklar ve çöpler de günyüzüne çıktı.

DHA

Türkiye kuraklıkla karşı karşıya...

Ülkemiz su kaynaklarını tek tek kaybediyor...

İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası ve buharlaşma en çok barajlardaki su seviyesini etkiledi.

Sazlıdere'de su seviyesi yüzde 15

İstanbul'a su sağlayan on barajdan biri olan Sazlıdere'de su seviyesi 24 Ağustos Perşembe itibariyle yüzde 15.4 olarak kayıtlara geçti.

Barajdaki su seviyesinin gerilemesiyle deniz kabukları ve çöpler de gün yüzüne çıktı. Barajın çevresi bataklığa döndü. İzmir'den yakınlarını ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Gökhan Öztürk ve ailesi piknik yapmak için Sazlıdere Barajı'na geldi.

Ailenin içinde bulunduğu minibüs Sazlıdere'de bataklığa saplandı. Öztürk'ün yardımına Sazlıbosna mahallesi sakinleri koştu. İki saat süren çalışmaların ardından Öztürk'ün minibüsü traktör yardımıyla çekilerek bataklıktan çıkarıldı.

"Üzücü bir durum"

Keyifli bir gün geçirmek için ailesiyle birlikte baraj kenarına pikniğe geldiğini söyleyen Gökhan Öztürk, "İlk defa geldik. İzmir'den geliyoruz. Başımıza böyle bir olay geldi. Bataklık yani çamur, görüyorsunuz. İki saattir burada onunla uğraşıyoruz. Keyif yapmaya gelmiştik. Üzücü bir durum" dedi.

"Ölü balık görmedik"

İzin günlerinde Sazlıdere Barajı'na balık tutmaya geldiğini söyleyen Agâh Serbest ise, "Sultançiftliği'nden geliyorum. Evet, baya bir kuraklık oldu. Bir ay değil, bütün sene kurak geçti. Yağmur yok, birşey yok. Yukarıdan buraya kadar su çekildi. Dolayısıyla balık tutmakta zorlaştı. Rüzgarın uçurduğu, milletin bıraktığı çöpler oluyor. Şu ana kadar sıkıntı olmadı; ölü balık görmedik, duymadık. Bir sıkıntı yok yiyoruz" dedi.

Ömerli'de su seviyesi yüzde 64

24 Ağustos Perşembe günü itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 31.25 olarak kayıtlara geçti. 24 Ağustos 2022 tarihinde ise, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59.65 oranındaydı. 2013 - 2023 yılları arasındaki 10 sene içinde barajlardaki doluluk oranı en yüksek olan yıl, 617.17 milyon metreküple 2015 oldu.

Barajlardaki doluluk oranının en düşük olduğu yıl ise, 145.29 milyon metreküple 2014 yılı olarak kaydedildi. Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı 24 Ağustos Perşembe günü itibariyle yüzde 15.4 olarak kayıtlara geçti. 24 Ağustos itibariyle İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı ise, yüzde 64.54 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.