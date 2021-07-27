Euro
10.1058
0%
Dolar
8.56
0.09%
Altın
494.81
0.1%
Borsa
1.349
0%
Bitcoin
315.453
-1.04%
EXEN Coin
25.00
-4.03%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    İzmir açıklarında 344 göçmen yakalandı

    İzmir'in Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 344 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 07:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir açıklarında 344 göçmen yakalandı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 142 kaçak göçmeni kurtardı.

    16-17 Temmuz tarihleri arasında Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

    Ekipler Seferihisar ilçesinde, 19 Temmuz'da farklı saat aralıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 100 kaçak göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı.

    344 GÖÇMEN KIYIYA ÇIKARILDI

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Temmuz saat 06.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde mahsur kalan  kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

    Bölgeye ulaşan ekipler, 67 kaçak göçmeni kurtardı.

    Kıyıya çıkarılan toplam 344 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 344 göçmen yakalandı #1

    İzmir açıklarında 344 göçmen yakalandı #2

    İzmir açıklarında 344 göçmen yakalandı #3

    İzmir açıklarında 344 göçmen yakalandı #4

    İzmir açıklarında 344 göçmen yakalandı #5

    İzmir açıklarında 344 göçmen yakalandı #6

    İzmir açıklarında 344 göçmen yakalandı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir