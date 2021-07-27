İzmir açıklarında 344 göçmen yakalandı

Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı

Mavi Vatan'ın koruyucusu TCG Bayraktar gemisinin içi ilk kez görüntülendi

Tam aşılanmış yabancıların umre tarihi belli oldu

Koronavirüs hakkında yanlış bilgilerin başlıca yayıcısı belli oldu

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