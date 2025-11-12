İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

- İzmir Seferihisar açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı.
- Göçmen kaçakçısı olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.
- Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.
Bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta 11'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
14 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Öte yandan, ilçe açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.