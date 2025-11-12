Abone ol: Google News

İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Seferihisar açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 02:33
  • İzmir Seferihisar açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı.
  • Göçmen kaçakçısı olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.
  • Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta 11'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

14 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan, ilçe açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

