İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen yakalandı

- İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 95 düzensiz göçmen yakaladı ve kurtardı.
- Motor arızası nedeniyle mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı.
- Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, toplam 95 düzensiz göçmen yakalandı ve kurtarıldı.
İzmir'de 18 Ekim sabahı saat 05:25 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ile Sahil Güvenlik Botu (KB-22), denizde hareket halindeki lastik botu tespit etti.
AYNI GÜN BAŞKA GÖÇMENLER DE YAKALANDI
Durdurulan botta 17’si çocuk, 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Aynı gün saat 11.25’te Menderes ilçesi açıklarında görevde bulunan TCSG-107 ve KB-89 botları, başka bir lastik botu durdurarak 15 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.
Günün ilerleyen saatlerinde, saat 13.30’da Dikili ilçesi kara hattında görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yürütülen çalışmalarda 7’si çocuk, 14 düzensiz göçmen daha yakalandı.
SÜRÜKLENEN BOT YARDIM İSTEDİ
Ayrıca, sabah saat 05.05’te Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botun yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-4 ve KB-41 sevk edildi.
Ekipler, arıza yapan bottaki 15’i çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
Toplamda 66 düzensiz göçmen yakalanırken, 29 kişi denizden kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.