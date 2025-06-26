İzmir'deki çöp dağlarında yangın çıktı

İzmir'deki çöp dağları yine gündemde...

Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında oluşan çöp dağları, sosyal medyada gündem olmuştu.

Kentteki çöp sorunu ise git gide büyürken, vatandaşların hijyen ve koku sebebiyle yaşadığı rahatsızlık da artıyor.

Havanın ısınmasıyla, oluşan çöp dağlarının oluşturduğu tehditler de katlanırken, bu sorunlar sebebiyle gündeme gelen, Ayakkabıcılar Sitesi bu defa çıkan yangınla panik yarattı.

ÇÖP DAĞLARINDA YANGIN ÇIKTI

Bornova ilçesindeki Egemenlik Mahallesi'ndeki sitede ayakkabı üretimi yapan işletmelerin bıraktığı sanayi atıklarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

ALEVLER İŞ HANINA SIÇRADI

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü olayda alevlerin sıçradığı bir iş hanının camları patladı, handaki ayakkabı ve malzeme yangında zarar gördü.

Yangında bir otomobil ve motosiklette de hasar meydana geldi.

"İZMİR'İN BAŞININ BELASI ÇÖP"

Sitedeki esnaftan Turan Yaşar, atıkların uzun süredir bölgede toplanmadığını söyledi.

Çöplerin toplanması için başvuruda bulunduklarını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

Biz aylardır 'çöpler alınsın' diye yalvarıyoruz. Belediye çöp parası istedi onları vermeye kalktık ama hiçbirini yapmadılar. Bu yangının şimdi sorumlusu kim? Biz bunu esnaf olarak merak ediyoruz. Bütün herkes burada mağdur. Aylardır bu çöpler burada toplanmıyor. İzmir'in başının belası çöp.



Biz bu çöplerle ilgili başvuruda da bulunduk. Bize dedikleri, 'Bunlarla ilgili bir fabrika kurmamızmış.' Biz fabrika kuramayız. Bu bizim işimiz değil. Hanın içinde herkesin iş yeri yangından etkilendi. Dükkanlarında ayakkabıları yananlar var. Dükkanlarının camları patlayanlar var. Bu çöp buradan kalkmazsa hanlar da yanacak.

"BOŞ VERMİŞLİK VAR"

Ali Yalvaç da yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.

Sorunun çözülmesini beklediklerini ifade eden Yalvaç, şunları söyledi: