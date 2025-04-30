AA

İzmir yine çöp dağlarıyla gündemde...

Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında oluşan çöp dağları, sosyal medyada gündem olduktan sonra şimdi de havadan görüntülendi.

Egemenlik Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda oluşan atık yığınına ilişkin tepkilerini dile getiren esnaf, son yıllarda bölgede oluşan kirlilikten rahatsız olduklarını ifade etti.

"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Site esnafından Resul Sevim, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıkların çevreyi kirlettiğini ve riskli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

Buradaki atık artık büyük bir sorun haline geldi. Havalar ısındı, yanından geçen bir insanın atacağı sigara izmariti ya da bir kıvılcımda yangın çıkabilir. Burada kaç defa, çıkan yangınlardan dolayı arabalar yandı. Bu işin sorumlusu kimse bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çöpten geçilmiyor. Esnaf olarak biz bundan şikayetçiyiz.

Bölgede 30 yıldır esnaflık yapan Mehmet Sözen de bölgede biriken atık ve çöplerin herkes için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Sözen, yetkililerin bu anlamda çözüm bulmasını istedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TOPLAYACAĞIZ"

Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ayakkabıcılar Sitesi'nin içinde ve çevresindeki ayakkabı imalatçılarının ürettiği sanayi atıklarının uzun süredir bölgede hem çevre kirliliğine hem de yangın başta olmak üzere çeşitli risklere neden olduğu belirtildi.

Sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: