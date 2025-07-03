İzmir Karşıyaka'da sokaklarda çöp yığınları oluştu

İzmir günlerdir alevlerle boğuşuyor...

Menderes, Seferihisar, Ödemiş ve Çeşme ilçelerinde çıkan yangınlar kenti panik haline sevk ederken, Karşıyaka ilçesinde ise farklı bir durum yaşanıyor...

İlçeye bağlı birçok sokakta temizlik hizmetlerinin aksaması nedeniyle çöp yığınları oluştu.

İLÇE KÖTÜ KOKUYA TESLİM OLDU

Başta Bostanlı Mahallesi Cengiz Kocatoros Sokak olmak üzere ilçenin bazı noktalarında oluşan çöp yığını kötü kokuya neden oldu.

Biriken çöpler kaldırım ve yollara taştı. Karşıyakalılar ise yaşanan bu duruma tepkilerini dile getirdi.

"YAKINDA HAŞERELERLE DE KARŞILAŞACAĞIZ"

Berna Arasovalı, 1 haftadır yolda çöp birikintilerini gördüğünü ifade etti.

Çöplerin toplanmasını isteyen Arasovalı, "Karşıyaka'mızın böyle bir görüntüye layık olacağını hiç düşünmüyorum. Hem sağlık hem görüntü hem de çevre açısından bu duruma inanın çok üzülüyorum. Herhalde yakında daha çok haşerelerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Temiz ve güzel bir Karşıyaka istiyorum." dedi.

"ÇALIŞMAZLARSA, BİR SONRAKİ DÖNEM O KOLTUKLARDA OTURAMAYACAKLAR"

Mahalle esnafı Ali Ulus ise temiz çevre görmek istediklerini söyledi.

Biriken çöplere dikkati çeken esnaf Korhan Canbolat da "Bu görüntüler bize yakışmıyor. Yaz günü, bu sıcakta bu durumu kendimize yakıştıramıyoruz. Bu yüzden belediyenin çalışmasını rica ediyoruz. Eğer çalışmazlarsa, bir sonraki dönemde o koltuklarda oturamayacaklarını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ARAÇLARIMIZ ARIZALANDI"

Öte yandan belediye yetkilileri, temizlik hizmetlerinin neden aksadığına dair açıklama yaptı.

Yetkililer, temizlik araçlarının arızası nedeniyle çöpleri toplayamadıklarını, tamir ve bakım işlemlerinin ardından yaşanan sorunu çözeceklerini bildirdi.